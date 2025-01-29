منطقة الإسكندرية الأزهرية تتسلم معهد الفتح المبين بعد انتهاء أعمال الترميم

تسلمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ عبد العزيز أبو خزيمة، معهد الفتح المبين الابتدائي بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

وشهد الاستلام الابتدائي حضور لجنة متخصصة، ضمت المهندس خيري السيد إبراهيم، المهندس محمد عبد الجواد، المهندس عماد حمدي، والمهندس خالد عبد العزيز، بالإضافة إلى علاء الحلفاوي، مدير الشؤون القانونية، وخالد عبد القادر، من إدارة التفتيش المالي والإداري.

كما حضر ممثلو جهاز الإشراف، المهندسة منال عبد العزيز، مدير الإدارة الهندسية، وحماده فتحي، فني الإدارة الهندسية، إلى جانب مسؤولي تنفيذ المشروع من الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

المعهد، المكوّن من دور أرضي وطابقين متكررين، شهد تطويرًا شاملًا، شمل تركيب منظومة الحماية المدنية، مع مراعاة جميع إجراءات الأمن والسلامة، ليعود بحلّة جديدة تعكس التزام الأزهر بتوفير بيئة تعليمية متطورة وآمنة لأبنائه.

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