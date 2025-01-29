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حوادث

السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل في تعاطي المخدرات بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف بتهمة تعاطي الحشيش المخدر في منطقة المطرية.

وأسندت نيابة المطرية الي المتهم (ع. م.ا) عاطل تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي  عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية أثناء مرور دورية أمنية وبتفتيشه عثر بحيازته علي كمية من الحشيش المخدر وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة المطرية نيابة المطرية

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