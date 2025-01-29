السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل في تعاطي المخدرات بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف بتهمة تعاطي الحشيش المخدر في منطقة المطرية.

وأسندت نيابة المطرية الي المتهم (ع. م.ا) عاطل تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية أثناء مرور دورية أمنية وبتفتيشه عثر بحيازته علي كمية من الحشيش المخدر وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.