الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بـ 32 ألف جنيه، أغلى كتاب في معرض القاهرة 2025

موسوعة فتح الفتاح،
موسوعة فتح الفتاح، فيتو

يذخر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بالعديد من الموسوعات والمجلدات الهامة وذلك في مختلف المجالات والتي تهم زوار وجمهور المعرض كل عام. 

وتتصدر الموسوعات والمراجع الدينية اهتمامات قطاع كبير من جمهور معرض الكتاب من دارسي علوم الدين الإسلامي وعلوم الفقه والحديث وغيرها.

أغلى كتاب في معرض الكتاب 2025 

وفي جناح دار ابن حزم  للنشر والتوزيع، والذي يقع في صالة 4 بمعرض الكتاب تتواجد أغلى موسوعة في معرض القاهرة لهذا العام وهي "فتح الفتاح على مختصر الشيخ خليل". 

 

وتتألف هذه الموسوعة من 71 مجلدًا، ويبلغ سعرها 32 ألف جنيه مصري، وتُعد الموسوعة مرجعًا هامًا للباحثين وطلاب العلم، مما يجعلها محط اهتمام دارسي العلوم الدينية والتراثية.

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.

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معرض الكتاب 2025 معرض القاهرة للكتاب 2025 فتح الفتاح على مختصر الشيخ الخليل معرض الكتاب دار ابن حزم للنشر والتوزيع
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