المحامين: 6 فبراير آخر موعد لتقديم النقابات الفرعية لميزانياتها

أخطرت نقابة المحامين العامة، جميع النقابات الفرعية التي لم تقدم ميزانياتها عن الأعوام ( 2021 - 2022 -2023- 2024 )، سرعة تقديم الميزانيات المطلوبة منها (ميزانيات تحليلية وليست قوائم ) في موعد أقصاه 6 فبراير 2025،

ميزانيات النقابات الفرعية

وقالت:" يأتي ذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بضرورة عرض ميزانيات النقابات الفرعية، وحتى يتسنى للنقابة العامة الإعلان عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية".



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