المركزي السويدي يقرر خفض أسعار الفائدة إلى 2.25%

قرر البنك المركزي السويدي خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 2.25% من 2.50%، كما كان متوقعًا اليوم الأربعاء، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي البطيء، وكان هذا هو خفض الفائدة الخامس على التوالي، والسادس منذ مايو من العام الماضي.

المركزي السويدي يقرر خفض أسعار الفائدة

وقال البنك المركزي السويدي في بيان: "نظرًا لأن خطر ارتفاع التضخم أصبح محدودًا، وفي الوقت نفسه يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفًا... فمن المناسب خفض معدل الفائدة الآن".

في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، قال البنك المركزي السويدي إنه يتوقع خفض الفائدة مرة واحدة فقط في هذه الدورة، وذلك في النصف الأول من هذا العام.

وقد خفض المركزي السويدي معدلات الفائدة بسرعة كبيرة العام الماضي تقريبًا كما رفعها عندما تفاقم التضخم العالمي بعد جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا.

التضخم في السويد

وبعد أن بلغ التضخم ذروته عند 4%، بدأ البنك المركزي الآن في تخفيف السياسة النقدية ست مرات منذ ربيع عام 2024، نتيجة لزيادة ثقته في أن التضخم، الذي تجاوز 10% في أواخر 2022، قد تم التحكم فيه.

ويتوقع البنك المركزي السويدي أن ينمو الاقتصاد مرة أخرى هذا العام، جزئيًا بسبب خفض معدلات الفائدة، لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة وقال صانعو السياسة النقدية إنهم مستعدون للتصرف إذا تغيرت التوقعات.

وأضاف البنك: "هناك حالة من عدم اليقين بشكل خاص بشأن التطورات في الخارج، مثلما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية"، مشيرا إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بالتعافي الاقتصادي في السويد وسعر صرف الكرونة.

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