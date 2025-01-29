موعد فتح باب التقديم بالمدرسة المصرية الدولية للعام الدراسي 2025-2026

المدرسة المصرية الدولية، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان فتح باب التقديم بالمدرسة المصرية الدولية خلال العام الدراسي الجديد 2025-2026.

المدرسة المصرية الدولية

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد وهى مدرسة حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم بالمستوى الأول رياض الأطفال (PYP2) للعام الدراسي المقبل 2025-2026، أول شهر مارس المقبل وحتى 31 مارس 2025.

شروط التقدم بالمدرسة المصرية بالشيخ زايد

وكانت قد حددت المدرسة المصرية بالشيخ زايد شروط للتقدم كالتالي:



ـ سن الطفل في أول أكتوبر 2025 لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم.

ـ التأكد من جميع البيانات المدخلة على الموقع، حيث إن أى بيانات غير صحيحة يسقط حق الطفل في التقدم.

ـ متابعة موقع المدرسة وصفحة الفيس بوك بشكل يومي للاطلاع على تعليمات الاختبار.

ـ وسيلة التواصل مع ولي الأمر هي الإيميل المسجل في استمارة التقدم ولا يتم الاتصال تليفونيا بولي الأمر.

والمدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، حاصلة على الاعتماد بنظام البكالوريا الدولية IB للثلاثة برامج (الابتدائي، والمتوسط، والدبلومة)، من منظمة البكالوريا الدولية.

أعضاء هيئة التدريس وفريق الإدارة المدرسية بالمدارس الدولية الحكومية ذات مواصفات خاصة يتم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الراعية ومؤسسة المدارس الدولية في مصر بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للمديريات التعليمية.

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