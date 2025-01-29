الأربعاء 29 يناير 2025
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سياسة

عقوبة إهمال مسئولي حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات
قانون حماية البيانات الشخصية،فيتو

أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.

 

عقوبة مسئول الحماية الشخصية على الإخلال بواجباته 

ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسئول حماية البيانات بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون. وفي حالة وقوع الجريمة نتيجة للإهمال، تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه.

 مهام مسئول حماية البيانات

وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق في ممارسة حقوقه في إطار هذا القانون، ويجب على المسئول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين المركز من إجراء التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالتشريعات.

سلامة وأمن البيانات الشخصية

ويتوقع من مسئولي حماية البيانات الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن البيانات الشخصية، والتأكد من تطابقها مع القوانين المقررة، حيث إن أي إهمال في هذا الصدد يؤدي إلى فرض العقوبات المقررة بموجب القانون.

وفي عالم اليوم، أصبحت البيانات الشخصية واحدة من أهم الأصول التي يمتلكها الأفراد، حيث تتضمن معلومات حساسة مثل الهوية، والعناوين، والأرقام المصرفية، والسجلات الطبية. 

ومع التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت، تزايدت مخاطر تسرب هذه البيانات واستغلالها بطرق غير مشروعة، مما يجعل حمايتها أمرًا بالغ الأهمية، وتأمين المعلومات الشخصية يضمن خصوصية الأفراد ويقلل من مخاطر الاحتيال والاختراقات التي قد تؤثر على حياتهم المادية والاجتماعية.

علاوة على ذلك، فإن حماية البيانات تعزز الثقة بين المستخدمين والمؤسسات التي تتعامل مع معلوماتهم، سواء كانت جهات حكومية، أو شركات خاصة، أو منصات إلكترونية وعندما يدرك الأفراد أن بياناتهم محفوظة وفقًا لمعايير أمان صارمة، فإن ذلك يشجعهم على التفاعل مع الخدمات الرقمية براحة أكبر، مما يدعم التحول الرقمي ويزيد من كفاءة التعاملات الإلكترونية لذلك، تفرض العديد من الدول قوانين وتشريعات صارمة لضمان الاستخدام الآمن للمعلومات الشخصية ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.

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