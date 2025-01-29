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رياضة

الزمالك يكشف مستقبل محمود بنتايك مع النادي

محمود بنتايك
محمود بنتايك

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن مستقبل محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وحقيقة طلب اللاعب فسخ تعاقده.

وقال المصدر: اللاعب لم يطلب فسخ تعاقده ومستمر حتى نهاية إعارته مع الفريق وهناك اتجاه قوي لدي الزمالك لتفعيل بند شراء اللاعب من ناديه الفرنسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك يفوز على الجونة برباعية في الدوري الممتاز 

وحقق الزمالك فوزا مستحقا أمام الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين الاثنين الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز. 

سجل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 7 من  اللقاء، ثم تعادل الجونة عن طريق أحمد حسام في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني سجل الزمالك هدفين في عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 64 وعبدالله السعيد في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 90+5 يسجل سيف الجزيري هدف الزمالك الرابع، بعد عرضية رائعة من نبيل عماد دونجا سددها الجزيري قوية داخل مرمى الجونة.

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