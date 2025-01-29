الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أول صورة لـ مي عمر من مسلسل إش إش

مى عمر
مى عمر

تخوض الفنانة مي عمر السباق الرمضاني القادم بمسلسل إش إش الذي تلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، وتتعرض للعديد من المشاكل خلال أحداث العمل.

وترقص إش إش خلال أحداث العمل على أغاني المطرب الشعبي عمرو كمال، بكازينوهات الدرجة الثالثة.

 

 

مسلسل إش إش 

ويتضمن مسلسل إش إش عددا كبيرا من الأغاني سواء التترات أو أغان أخرى داخل الأحداث. 

وبالنسبة لفريق عمل أغاني المسلسل فهم كالآتي، عبّد الباسط حمودة وحسن شاكوش، والملحن عزيز الشافعي والشاعر حسام طنطاوي والشاعر محمد أبو نعيمة بالإضافة إلي الشاعرة هالة علي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل إش إش كلا من؛ مي عمر، إنتصار، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي.


 كذلك يشارك في العمل كل من الراقصة دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، وياسر عزت، مع عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد زاهر وكريم فهمي ومحمد ممدوح ومحمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج محمد سامي.

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