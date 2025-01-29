الأربعاء 29 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع و971 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 971 شاحنة و161 سيارة.

سفر 167 سوري عبر ميناء نويبع

 شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 542 شاحنة و142 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 429 شاحنة و19 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتان سينا وAlcudia Express.

 كما تم تداول 2400 طن بضائع و184 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى عمان، آور وآيلة، وغادر 167 مواطنا سوريا على متن العبارة كوين نفرتيتي ليبلغ إجمالي عدد السوريين المغادرين 967 سوريا منذ بدء رحلات عودة السوريين لبلادهم 29 ديسمبر 2024.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2790 راكبا بموانيها.

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر السوريين المركز الاعلامي حركة الواردات حركة الصادرات
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