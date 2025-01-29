الأربعاء 29 يناير 2025
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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29 يناير 2025).

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 29-1-2025 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم  الأربعاء، وتوقعت أن يسود  طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل للدفء على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

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