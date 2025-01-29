السيسي يستقبل بقصر الاتحادية نظيره الكيني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر

الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.

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