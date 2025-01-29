كوكا، هجرت السينما وامتلكت إمبراطورية عقارية بالجيزة وهذا سر إجبار زوجها على الزواج من راقصة

الفنانة كوكا ، ممثلة شهيرة من الزمن الجميل، هى عبلة السينما المصرية، وأشهر من قدمت الأدوار البدوية فى السينما، حتى إنها قدمت 16 فيلما بدويا يدور معظمها عن قصة عنترة ابن شداد وعبلة، فكانت حبيبة عنترة فى ثلاثة أفلام، ورحلت فى مثل هذا اليوم عام 1979.



كانت الفنانة كوكا من أوائل الفنانين الذين وصلوا إلى العالمية بموهبتها حتى قبل الفنان عمر الشريف وغيره من الممثلين العرب بسنوات، حين اختارها المخرج العالمى ثورنتون فريلاند عام 1937 بطلة لفيلمه "تاجر الملح "الذى حمل اسما آخر هو "الرمال السوداء"، شاركها بطولته النجم العالمى بول روبنسون، والنجم والاس فورد، والفيلم عن قصة للمؤلف جورج براود، مثلت فيه كوكا باللغة الانجليزية التى تتقنها، وتم عرضه في سنة 1937، وكان مخرج الفيلم قد تعرف على كوكا من خلال اشتراكها في بطولة إحدى المسرحيات وهى تؤدى دور زنجية أمريكية فى مسرحية مترجمة باسم صندوق الدنيا فاختارها لبطولة فيلمه.

الفنانة كوكا

كانت الفنانة كوكا تعمل بفرقة رمسيس وفرقة فاطمة رشدي، ومع بداية تصوير الفيلم تم تقديم كوكا للإعلام الإنجليزي على أنها أميرة أفريقية وابنة شيخ قبيلة سودانية هربت من قبيلتها لكي تشارك في بطولة هذا الفيلم، مما أثار فضول الجماهير لمشاهدة هذه الأميرة الأفريقية وهذا الفيلم.

البداية مونتيرة مع فيلم وداد

ولدت ناجية ابراهيم الشهيرة بـ كوكا عام 1917 لأب سودانى كان يعمل ضابطا فى الجيش السودانى،وأم مصرية ريفية،اهتم الوالد بتربية ابنته فدرست اللغات، وعشقت التمثيل، فبدأت حياتها الفنية مونتيرة فى إستوديو مصر، وخلال عملها قدمت دورا بسيطًا فى أول إنتاج إستوديو مصر فيلم "وداد" لأم كلثوم.

كوكا فى سلسلة افلام عنترة

تعرفت كوكا على المخرج نيازى مصطفى الذى كان يعمل مونتيرا أيضا فى بدايته وتم الزواج وقدمها فى أول أفلامها السينمائية عام 1935 "بواب العمارة" مع على الكسار فى أول أدواره أيضا.



لعبت كوكا دور بدوية في 16 فيلما ولم تخرج من إطار الأدوار البدوية إلا فى ثلاثة أفلام فقط هى مصنع الزوجات، سيجارة وكاس، وآخر أفلامها أونكل زيزو حبية مع محمد صبحى.

أ ربعة أفلام فى حب عنترة

قدمت كوكا أربعة أفلام عن قصة "عنتر وعبلة"، بدأتها بفيلم “عنتر بن شداد“ عام 1961 مع فريد شوقى، وفيلم “بنت عنتر “و”عنتر وعبلة “ و“عنتر يغزو الصحراء“ حتى إنها سميت بعبلة السينما المصرية.



قدمت الفنانة كوكا خلال مسيرتها الفنية من الافلام البدوية: ليلى العامرية، رابحة، ملكة الغجر، سلطانة الصحراء، من إخراج نيازى مصطفى الذى تسبب فى حبسها فى الأدوار البدوية، ومن أفلامها أيضا: أرض الأبطال، كنوز، ولدى، ظهور الإسلام، وهيبة ملكة الغجر، وغيرها.

عاشت كوكا زوجة مطيعة للمخرج نيازى مصطفى الذى سجنها فى أدوار البدوية، لكنها لم تنجب فى حياتها اختارت لزوجها المخرج الشهير عروسا ليتزوجها، وكانت الراقصة نعمت مختار، إلا أنها بعد الزواج استغرقت فى عملها بالرقص الشرقى، ووقعت الخلافات ليقع الطلاق، ويعود ثانية إلى حبيبته كوكا، راضيًا بقضاء الله، وتظل معه حتى رحيلها، ليعيش وحيدا فى عمارتها بالجيزة، حتى قُتل على يد مجهول، وتم حفظ التحقيق فى قضيته ضد مجهول.

نيازى يتزوج نعمت مختار

اعتزلت الفنانة كوكا السينما فى السبعينيات، واتجهت إلى تجارة العقارات حتى إنها امتلكت أكثر من عمارة فى ميدان الجيزة، ولم تعد إلى السينما إلا بفيلم واحد هو آخر أفلامها مع الفنان محمد صبحى “أونكل زيزو حبيبى”، وتقع بعدها فريسة لمرض السرطان، وترحل عن الدنيا فى مثل هذا اليوم 29 يناير 1979.

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