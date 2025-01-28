المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تناقش تقرير مصر عن حالة حقوق الإنسان

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.

عرض مصر للتقرير الوطني عن حقوق الإنسان

وأكد «شيحة» خلال الفعالية التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة على هامش عرض مصر الدورة ٤٨ لآلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة وعرض مصر لتقريرها الرابع، تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.

الإصلاحات التشريعية

وأعرب «شيحة» عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، مشيرًا إلى أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.

البيئة التشريعية

قال «شيحة» إن الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان،والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.

رفض تصريحات ترامب

وخلال النقاشات مع المشاركات والمشاركين، توافقوا مع المتحدثين على إدانة تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وما يمثله ذلك من إمعان في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكذا إدانة الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحث المجتمع الدولي على القيام بمسئولياته، مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، كما أعربوا عن قلقهم على مستقبل سوريا،داعين للعمل بحرص على بناء توافق وطني سوري يستند على حقوق ويضمن المواطنة والمساواة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.