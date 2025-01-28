إيمان رسلان تطالب بطرح نظام البكالوريا للمناقشة بالحوار الوطني ومجلس النواب

قالت الكاتبة الصحفية، إيمان رسلان، إن الحوار المجتمعي الذي أجرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول نظام الثانوية العامة الجديد شكلي ومن جانب واحد، واضطر الوزراء السابقون لكتابة ما طرحوه في الجلسات عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

نظام البكالوريا

أضافت خلال ندوة بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الثانوية الجديدة (البكالوريا) في الميزان"، لمناقشة نظام الثانوية العامة الجديد، وذلك بحضور أساتذة جامعيين، وخبراء تربويين، أنه لم تتم دعوة التربويين لحضور الحوار المجتمعي"، معتبرة أنها "حوارات شكلية".

طرح نظام البكالوريا

وتابعت: "كان من المفترض أن يتم طرح النظام الجديد على لجنة التعليم بالحوار الوطني لإتاحة فرصة أمام أكبر عدد من الأساتذة الجامعيين للتعبير عن وجهات نظرهم".

واستطردت: "النظام الجديد يحتاج إلى طرحه على مجلس النواب لأنه يعد تغييرا لسنوات التعليم وهو ما ليس داخل صلاحيات وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أن المادة السادسة في قانون التعليم تنص على أن الدين مادة أساسية، ولكنها غير مضافة للمجموع، وبالتالي إضافة الدين إلى المجموع هو غير قانوني".

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