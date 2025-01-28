الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي غدا، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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اجتماع مجلس الوزراء، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء غدٍ الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة واستعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

ويعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن أبرز القرارات الصادرة عن الاجتماع، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الصحفيين المتعلقة بالقضايا الراهنة.

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