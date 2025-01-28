إصابة شاب إثر سقوطه من أعلى جبل بالمنيا

أصيب شاب بجروح خطيرة إثر سقوطه من أعلي جبل في مدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصاب إلي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة شاب اثر سقوطه من أعلى الجبل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن سقوط شاب من اعلي جبل بالقرب من استراحة المحافظ في مدينة المنيا الجديدة.

سقوط شاب من أعلى الجبل بالمنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "خ.ح.ع" 19 عام، بكسر بالساق والركبة اليمني، مقيم في قرية تلة التابعة إداريا لمركز المنيا.

مستشفى صدر المنيا



تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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