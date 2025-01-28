الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن: الدولة تخطط لوصول تغطية التأمين الصحي إلى 100%

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: إنّ الدولة تهدف إلى الوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، وجارِ العمل على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 35% تضم فئات الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرا.

 

مخصصات الإنفاق على التعليم 

وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان: «كما تمت زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208 مليارات جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه في 2024».

 

جائزة اليونسكو لمحو الأمية 

وتابعت مايا مرسي: «تم إعلان فوز مصر بجائزة يونيسكو لمحو الأمية لعام 2024، وزاد عدد الجامعات المصرية من 48 جامعة إلى 116 جامعة، وتعمل مصر على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية لترسيخ قيمة التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزيرة التضامن مايا مرسى التأمين الصحي الأسر الأكثر فقرا التعليم حقوق الإنسان يونيسكو

مواد متعلقة

التأمين الصحي الشامل: حملة من حقك تختار تؤكد التزام الهيئة بتوفير تغطية بجودة عالية للأسر المصرية

مايا مرسي: انحياز القيادة السياسية للفقراء وراء نجاح مظلة الحماية الاجتماعية في مصر 

نائب رئيس الوزراء: موازنة التعليم العالي والبحث العلمي زادت 300 ضعف مقارنة بـ 2014
ads

الأكثر قراءة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ظهرت الآن، الجيزة تعلن نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي إلكترونيًا

الحكومة تكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

رئيس اتصالات البرلمان يكشف حقيقة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة لمدة 3 أشهر (فيديو)

منوعات

المزيد

موسكو تستقبل فعاليات مهرجان السنة الصينية الجديدة، ما أهدافه؟

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

رسائل مدبولي خلال لقاء "اللجان الاستشارية المتخصصة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 1446 هـ / 2025 م

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بأداء فريضة الحج

المزيد
الجريدة الرسمية