الثلاثاء 28 يناير 2025
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وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها لشغل وظيفة "مدير مديرية" من المستوى (أ) لعدد من المديريات التابعة لها، وذلك وفقًا للبيانات التالية:

 

بيانات الوظيفة المطلوبة من وزارة الأوقاف


- الجهة الطالبة: وزارة الأوقاف  
- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية  
- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية  
- الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف  
- وصف الوظيفة: الإشراف العام على الأعمال التنفيذية بالمديرية لتحقيق أهداف الوزارة في المحيط الإقليمي، والعمل على تحقيق أهداف الجودة العالية في تقديم الخدمات.
 

المهارات المطلوبة  في وظائف وزارة الأوقاف 


1. المهارات الأساسية:  
  - التخطيط لبرامج العمل التنفيذية للمشروعات الوزارية.  
  - الإشراف على إعداد الموازنة وضبط الرقابة على تنفيذها.  
  - تحليل وحل المشكلات المتعلقة بالمديرية ورفع التوصيات اللازمة.
2. المهارات الفنية:  
  - التفكير الاستراتيجي والقدرة على القيادة واتخاذ القرارات.  
  - إدارة الأزمات وحل المشكلات والتوجه نحو الإنجاز.
 سنوات الخبرة المطلوبة في وظائف وزارة الأوقاف

- للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة: قضاء مدة بينية مقدارها عام في وظيفة قيادية.  
- للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
التدريب  
- اجتياز التدريب اللازم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شروط المؤهل  
- مؤهل عالٍ يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل.
المستندات المطلوبة  
- بيان حالة وظيفية يتضمن المؤهلات والخبرة والدورات التدريبية.  
- شهادات العلاوات والتقديرات والجزاءات (إن وجدت).  
- مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها.  
- صورة من بطاقة الرقم القومي وصور شخصية حديثة.  
- المستندات الأصلية مثل المؤهلات، شهادة الخبرة، وشهادة الميلاد.

طريقة التقديم  على وظائف وزارة الأوقاف


- التقديم يتم باليد باسم الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف، مع ضرورة تقديم المستندات الأصلية وعدد 6 نسخ من كل مستند.  
- التقديم من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية ووزارة الأوقاف، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم هو 27 فبراير 2025.
بيانات الاتصال  

- مكتب الوكيل الدائم بديوان عام وزارة الأوقاف، مبنى العاصمة الإدارية الجديدة.
يجب على المتقدمين الالتزام بجميع الشروط المقررة في هذا الإعلان.


وللاطلاع على شروط الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية على هذا الرابط

 

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