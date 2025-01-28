الثلاثاء 28 يناير 2025
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ثقافة وفنون

دوللي شاهين في حفل توقيع رواية هودو: عشت أيام رعب كتير

دوللي شاهين في حفل
دوللي شاهين في حفل توقيع رواية هودو، فيتو

احتفلت الفنانة دوللي شاهين، بتوقيع روايتها "هودو"، داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي شهد حضورا غفيرا من جمهورها ومحبيها

 

في هذا السياق، كشفت "دوللي" تفاصيل روايتها، حيث أكدت أنها استغرقت وقتا طويلا لتنفيذها علي أرض الواقع، وتعرضت للكثير من الرعب، من اجل كتابة الكثير من المشاهد المختلفة

 

وأكدت "دوللي"،  أن حبها للكتابة منذ الطفولة، هو الذي ساعدها، علي بداية التفكير في كتابة رواية رعب، وذلك لحبها مشاهدة الأفلام التي تدور أحداثها في إطار رعب تام

 

 

‎دوللي شاهين في معرض الكتاب 


‎وتعتبر رواية هودو للفنانة دوللي شاهين أولى روايتها، والتي تتناول قصة أسرة في خمسينيات القرن الماضي أصابتها لعنة بسبب قتلهم خادمة كانت قد استخدمت سحرا أسود. 
 
‎وكانت آخر أعمال دوللى شاهين أغنيتي "أنا الحاجة الحلوة"، و"ست البنات" التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب
 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل

 

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