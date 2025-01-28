الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

الحكومة تكشف خطتها لدعم شعور الرضا لدى المواطنين

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"خطة الحكومة لشعور المواطنين بالرضا من خلال توافر السلع بأسعار مقبولة وتحسين الأحوال المعيشية والخدمات من خلال خفض التضخم والعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض الديون".

 

 

رؤية قطاع السياحة لدعم استقرار سعر الصرف واسعار السلع

وأضاف متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": قطاع السياحة نسعى من خلاله لزيادة أعداد السائحين الوافدين ويمثل فرصة عمل مهمة للمصريين ويحقق مزيد من العائدات الدولارية ما يسهم في استقرار سعر الصرف وبالتالي ضمان عدم ارتفاع اسعار السلع.

 

حزمة حماية اجتماعية جديدة

ولفت: نسعى لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان قريبا عنها عقب انتهاء الدراسة ونعمل على احتواء أي زيادات في اسعار السلع؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية ستصل إلى 115 مليار دولار بحلول عام 2030، بينما ستبلغ الواردات 105 مليارات دولار، مما يعكس رؤية واضحة لتقليل الفجوة التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي.  

وأضاف مدبولي أن مصر سجلت العام الماضي نموًا بنسبة 14.5% في الصادرات رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، وهو ما يعد إنجازًا يُظهر مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات.  

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الحكومة مجلس الوزراء الأحوال المعيشية التضخم النمو الاقتصادى الديون

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