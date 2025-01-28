يُعد معرض الكتاب واحدًا من أبرز الأحداث الثقافية التي تُقام سنويًا، حيث يجمع بين القراء، الكُتّاب، ودور النشر من مختلف أنحاء العالم.

ويُعبر هذا المعرض عن هوية ثقافية عميقة ويُشكل فرصة ذهبية لعشاق القراءة لاكتشاف أحدث الإصدارات الأدبية والعلمية، إلى جانب كونه منصة للحوار الثقافي وتبادل الأفكار.

المصرية للمطارات تطلق مبادرة لتعزيز الوعي الثقافي للعاملين

في إطار دعمها للثقافة والمعرفة، قامت الشركة المصرية للمطارات بمبادرة مميزة تُبرز حرصها على تعزيز الوعي الثقافي بين العاملين بها. تمثلت هذه المبادرة في توفير تذاكر دخول دائمة لموظفيها مع قيام رحلات أسبوعية لزيارة معرض الكتاب مما يؤكد حرصها على تشجيع الموظفين على المشاركة الثقافية والإستثمار في الكادر البشري إلي جانب المساهمة في نشر الوعي الثقافي داخل الشركة.

وتعد مبادرة الشركة المصرية للمطارات، هي تأكيد لإدراكها العميق لأهمية الاستثمار في الثقافة والمعرفة، ليس فقط على مستوى الأفراد، بل على مستوى تطوير بيئة العمل ككل. ومثل هذه المبادرات تشكل مثالًا يُحتذى به لبقية المؤسسات في دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تساهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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