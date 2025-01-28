الثلاثاء 28 يناير 2025
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سياسة

ممثل نقابة المحامين: سنلاحق مجرمي الحرب الصهاينة جنائيًا ونؤيد الموقف الوطني من التهجير

سعيد عبد الخالق،
سعيد عبد الخالق، وكيل نقابة الصحفيين، فيتو

قال سعيد عبدالخالق، وكيل نقابة المحامين، إن نقابة المحامين المصريين كانت دائما ولا زالت داعمة للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة.

رفض مخطط التهجير 

وأضاف " عبدالخالق" في مؤتمر صحفي عقد بمقر نقابة الصحفيين وبمشاركة 10 نقابات مهنية لدعم الموقف الرسمي الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ودعم القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه لن نسمح بالمساس بحقوق الأشقاء خاصة حق العودة.

ملاحقة مجرمي الحرب جنائيًا 

وأعلن رفض نقابة المحامين  لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتجاهل حقوقهم المشروعة، مؤكدا تأييده للموقف الرسمي الوطني الرافض للتهجير، مؤكدًا أن النقابة ستلاحق مجرمي الحرب فى غزة جنائيًا في مختلف المحفل الدولية.

واختتم:" نتحمل  النتائج والتحديات، ولن نتنازل عن أي من ثوابتنا المصرية  والعربية، ولن نسمح  بأن يفرض علينا واقع لا نريده".

مؤتمر النقابات رفضًا للتهجير ودعم القضية الفلسطينية 

تقيم 10 من النقابات المهنية اليوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا مؤتمرًا صحفيًّا بمقر نقابة الصحفيين لإعلان موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقارتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

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مؤتمر النقابات المهنية لدعم القضية الفلسطينية نقابة الصحفيين مخطط التهجير
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