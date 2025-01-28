لقي أحد المتفرجين في بطولة ألعاب القوى بجامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية حتفه إثر تعرضه لضربة مطرقة ألقاها أحد الرياضيين أثناء المباراة.



وأفادت محطة CPR الإخبارية أنه خلال منافسات رمي المطرقة، ألقى أحد الرياضيين المطرقة بشكل خاطئ، مما أدى إلى اختراقها للحواجز الوقائية وسقوطها على المتفرجين، ليتلقى رجل يبلغ من العمر 57 عاما الضربة القاتلة.

ضربة مطرقة تقتل مشجعا في بطولة ألعاب القوى الأمريكية

وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ المصاب، الذي تبين أنه والد أحد الرياضيين المشاركين في البطولة.

وصرحت رئيسة الجامعة، جينيفر سوبانيت، قائلة: "نحن في حالة صدمة من هذا الحادث المروع، ونتوجه بكل دعمنا لمساعدة جميع المتضررين."

ولا يزال التحقيق في الحادث جاريا وأكد ممثلو الجامعة أن مثل هذه الحوادث لم تحدث من قبل خلال المنافسات الرياضية التي تقام في الجامعة



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