الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث ملف الاستثمارات وتوطين صناعة الدواء

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

 عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع رئيس إحدى شركات الدواء، لبحث التوسع بملف الاستثمارات الدوائية وتوطين صناعاتها.

يأتي الاجتماع على هامش فعاليات مؤتمر معرض الصحة العربي Arab Health Expo المُقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27 حتى 29 يناير 2025، والذي يُعد منصة علمية يستهدف تطوير التقنيات الطبية المستقبلية.

 

تعزيز الصناعات الدوائية وتطويرها

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد التباحث حول تبادل الخبرات بملف تعزيز الصناعات الدوائية وتطويرها، وأيضًا تعزيز الوصول إلى الأدوية الأساسية، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة.

 

تبادل الخبرات لبناء قدرات العاملين بالمجال الصحي

 واستكمل «عبدالغفار» أن الجانبين بحثا التعاون وتبادل الخبرات لبناء قدرات العاملين بالمجال الصحي، ودعم البنية الصحية، استعدادا لأي طارئ أو كارثة صحية، كما تم التباحث حول دعم والتكثيف من المبادرات الصحية بمصر وتوسيع انتشارها وخدماتها الصحية ضمانا للوصول لكافة أفراد المجتمع بجميع ربوع وأنحاء الجمهورية.

 

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تبادل الأفكار المبتكرة، بشأن تكثيف حملات التوعية الصحية بمختلف الموضوعات، وذلك لرفع الوعي الصحي المجتمع بين جميع الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

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