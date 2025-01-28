الثلاثاء 28 يناير 2025
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سياسة

نقيب الصحفيين: أي محاولة لفرض خريطة أمريكية صهيونية سيفتح النار في المنطقة

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، فيتو

 رحب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بكل النقباء وممثلي والنقابات المهنية الحاضرة اليوم في المؤتمر الصحفي الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

 

دعم القضية الفلسطينية 

 وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه ١٠ نقابات مهنية لدعم القضية الفلسطينية ورفض محاولات التهجير اليوم الثلاثاء بنقابة الصحفيين:" إن الباب مفتوح لكل النقابات للانضمام لموقفنا، وهو موقف وطني كلنا مجتمعون عليه، وهو الموقف الجامع لكل المصريين، وكل الأطراف التي اجتمعت على ما تم الإعلان عنه من رفض قاطع محاولة تصفية القضية الفلسطينية".

 

رفض تصفية القضية الفلسطينية 

وأضاف:"  مشهد اليوم اجتمع من تلقاء نفسه، وهو نابع من شعور الجميع بالخطر الشديد، وأن ما لم يتم إنجازه خلال حرب وحشية استمرت قرابة عام ونصف العام ولم تنجح فيه الآلة الصهيونية، وجاءت تصريحات ترامب، لفرض  هذا المشهد المرفوض تمامًا بطريقة مختلفة".

 

خريطة أمريكية صهيونية 

 وتابع:" جاءت المبادرة من النقابات التي أعلنت الرفض مبكرًا قبل هذه التصريحات والمشينة والتي لم تكن مفاجأة، وجاء الرد الشعبي صريح وقاطع، وهو إعلان أن الشعوب لم تقبل فرض وصاية، وضد أي محاولة  لفرض خريطة أمريكية صهيونية تنال من حق هذه الشعوب، تهدف لإفراغ الأرض من أصحابها".


 وقال:" الحل بعودة الإعمار وحل القضية الفلسطينية بشكل جذري، ولكن هذه التصريحات يفتح نارا جديدة على المنطقة لأن الشعوب تدرك أهمية الأوطان، ومسيرات العودة وسط هذا الدمار هو الرد الأقوى، وتجمعنا اليوم هذا إعلان واضح لفرض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وأي محاولة للتهجير".

 

وتقيم 10 من النقابات المهنية اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا بمقر نقابة الصحفيين لإعلان موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأي حديث أو حتى إشارات عن تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، ولدعم الموقف الرسمي المصري، الذي عبرت عنه مرارًا القيادة السياسية، كما ستعلن تنظيم مجموعة من الفعاليات التضامنية في مقارتها المختلفة خلال الفترة المقبلة.

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مؤتمر النقابات المهنية لرفض مخطط التهجير الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين فلسطين
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