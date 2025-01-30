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الفول السوداني يحقق طفرة خلال 2024.. الصادرات تتخطى 84 مليون دولار في 10 شهور.. و150 ألف طن حجم الإنتاج سنويا

صادرات الفول السودانى
صادرات الفول السودانى

يعتبر محصول الفول السودانى من المحاصيل الزيتية الصيفية الهامة في مصر، حيث تتم زراعته في العروة الصيفية، ويصنع منه الحلاوة الطحينية والطحينة وزبدة الفول السوداني، كما يستخدم مباشرة بعد التحميص في صناعة بعض الحلويات أو التسالي.

 

 حجم صادرات الفول السودانى خلال 2024 

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر أكتوبر الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم عائدات مصر من صادرات الفول السودانى   خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

 

صادرات الفول السودانى خلال أكتوبر عام 2024  

 وأظهرت نتائج النشرة التى حصلت “فيتو ” على نسخة منها، أن صادرات مصر من الفول السودانى خلال  أكتوبر 2024، جاءت بقيمة 10 ملايين و743 ألف دولار، مقابل 8 مليونًا و 107 ألف دولار عن نفس الشهر من عام 2023، بزيادة  بلغت 2 مليون و636 ألف دولار.

 

 

 

حجم صادرات مصر من  الفول السودانى خلال 2024  

 وأشارت النشرة إلى أن حجم صادرات مصر من الفول السودانى خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024  جاء بقيمة 84  مليونا و59   ألف دولار مقابل 68 مليونا و679  ألف دولار بقيمة زيادة بلغت 15 مليونا و380  ألف دولار.

 

حجم استهلاك الفول السوداني في مصر

ويعتبر الفول السودانى من محاصيل التصدير الهامة، حيث يستهلك حوالى 65-70 % من الناتج محليا، ويتم تصدير ما بين 30 - 35 % للدول الأوروبية والعربية.

حجم انتاج الفول السوداني في مصر

ويبلغ إنتاج الفول السوداني المصري نحو ‏‏150 ألف طن سنويا حسب المساحات المزروعة، ويتراوح إنتاج الفدان من طن وحتى 3.2 طن، فيما ‏يتراوح حجم الاستهلاك في السوق المحلى ما بين 100 إلى 120 ألف طن، ويتم تصدير المتبقي للخارج.

 

 زراعة الفول السوداني

ويجوز زراعة  الفول السوداني في الأراضي الطميية بنوعيها والأراضي الرملية المستصلحة حديثا، مع اتباع دورة زراعية ومعاملات خاصة بمثل هذه الأراضي , ويمكث في الأرض حوالي 4 أشهر حسب الصنف وميعاد الزراعة.

 

 

إنتاجية الفدان المنزرع الفول السودانى 

ويبلغ متوسط إنتاجية الفدان 20 أردب، قد تزيد إلى أكثر من 25 أردب للفدان، ولا تصلح زراعته في الأراضي الطينية والثقيلة والغدقة والملحية.

 

أهم العوامل التي تؤثر على إنتاجية الفدان 

ومن أهم العوامل التي تؤثر فـي إنتاجية الفدان وجودة المحصول الناتج، وأنسب ميعاد لزراعة الفول السوداني، يكون خلال الفترة من" منتصف شهر أبريل إلى آخر شهر مايو حسب منطقة الزراعة "، ويجوز زراعة الفول السوداني في الأراضي الصفراء بنوعيها والطمية، ويمكـن زراعتـه فـي الأراضي الرمليـة  مـع إتبـاع سياسـة سـمادية خاصـة، ولا يـزرع فـي الأراضي الطينية والطينية الثقيلة والغدقـة والملحيـة.

 

فوائد الفول السوداني على الجسم 

 ويتميز الفول السوداني بنسبة عالية من الفيتامينات تحمي الجسم من الأمراض وتقلل من مستوى الكولسترول الضار بالجسم مما يحمي من أمراض القلب والشرايين ويحتوي علي حمض الفوليك الذي يحمي الجسم من أمراض الشرايين ويحتوي على البروتين اللازم لنمو العضلات بطريقة صحيحة، كما يحمي الجسم من السرطان ويساعد على بشرة الوجه ناعمة ويقلل من تجاعيد الوجه.

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