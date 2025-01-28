الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

إقبال كبير على جناح تراثنا في معرض القاهرة للكتاب

معرض تراثنا داخل
معرض تراثنا داخل معرض الكتاب

 تشهد النسخة المصغرة من معرض تراثنا التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات ضمن فعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا كبيرا من زوار المعرض.

 وحرص الجهاز على أن تضم هذه النسخة المصغرة نماذج من العشرات من الحرف اليدوية التي تمثل المراحل المختلفة للتراث المصري، وتوضح ارتباط التراث الثقافي المصري بإبداع الفنانين وتوارثهم لهذه الحرف الإبداعية، الأمر الذي يشجع الشباب المصري على الاستمرار في تقديم هذه المنتجات وتعلم هذه الحرف لما تتمتع به من إقبال وتميز في الأسواق الداخلية والخارجية.
 

تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة في كبرى المعارض المركزية والدولية

 وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة المشروعات الحرفية واليدوية في كبرى المعارض المركزية والدولية، وذلك في إطار استراتيجية الجهاز للنهوض بقطاع المشروعات الحرفية واليدوية من خلال تمكين أصحاب المشروعات للاستفادة من عدد كبير من الخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز وخاصة الخدمات التسويقية.

 وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة تنظيم الجهاز نسخة مصغرة من معرض تراثنا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بالإضافة إلى مشاركة عدد من أصحاب الحرف التراثية بمعرض الخريف الدولي بمملكة البحرين والذي يعتبر أحد أكبر مهرجانات التسوق في مملكة البحرين ويجذب أكثر من 100 ألف زائر سنويا ويقام بدعم من وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
 

 وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة المشروعات الحرفية واليدوية للمساهمة في فتح آفاق جديدة وواسعة لأصحاب تلك المشروعات، تمكنهم من تبادل الخبرات والترويج لمنتجاتهم، بالإضافة إلى تعريف الجماهير سواء في الداخل أو الخارج بالمنتجات اليدوية التي تعكس الهوية المصرية وتعبر عن التراث المصري الأصيل.

 وأشار إلى أن مشاركة أصحاب الحرف اليدوية في مثل هذه الفعاليات الكبرى تساهم بشكل مباشر في استقرار تلك المشروعات وتعزيز إنتاجيتها ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والفتيات.

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن تعريف الجمهور ورواد المعارض بتجارب أصحاب هذه المشروعات والخدمات التي يحصلون عليها يعمل على تشجيعهم أيضا على اقتحام مجال العمل الحر والتفكير في إقامة المشروعات الصغيرة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ومختلف جهات الدولة.

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