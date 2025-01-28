معهد تيودور بلهارس ينظم المؤتمر السنوي بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"

ينظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث فعاليات المؤتمر السنوي لعام 2025، بعنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك يومي 12 و13 فبراير 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء من داخل مصر وخارجها، وذلك بمقر المعهد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، أن المؤتمر يعد منصة علمية متميزة لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون البحثي بين مختلف المؤسسات العلمية، كما يوفر فرصة فريدة للباحثين والمتخصصين لمناقشة المستجدات العلمية والابتكارات في مجال الطب.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات البحث العلمي المختلفة، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات الطبية المبتكرة.

ودعا المعهد الباحثين والأطباء للمشاركة في ورش عمل المؤتمر، من خلال التسجيل على الرابط التالي

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