سفير تركيا: 120 مليون دولار استثمارات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

شارك سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر ‏والتي نظمت بالشراكة مع وزارة التجارة في الجمهورية التركية ومجلس المصدرين الأتراك.‏



حضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة ‏المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال ‏من مصر. ‏‎

حجم التجارة المتبادلة بين تركيا ومصر



وفي كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن، أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار ‏مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024، مشيرا الى أن المتوقع ارتفاعه إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.‏



وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا ‏الفارق صحي ومستدام. ‏‎



وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وهذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة ‏الحرة على أساس الربح للطرفين. ‏‎



تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر

وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معربًا عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ‏ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل. ‏‎



وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى سارة خلال ‏اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بأن شركة أروغلو القابضة ستقيم استثمارا جديدا بقيمة 120 ‏مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب. ‏



وفي ختام كلمته أكد السفير التركي أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن ‏الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.‏



وأوضح أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل ‏طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية ‏المتبادلة. ‏



‏ وأكد السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.‏

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