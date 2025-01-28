الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

سفير تركيا: 120 مليون دولار استثمارات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

سفير تركيا بالقاهرة،
سفير تركيا بالقاهرة، فيتو

شارك سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن في الجلسة الافتتاحية للمحادثات الثنائية بين تركيا ومصر ‏والتي نظمت  بالشراكة مع وزارة التجارة في الجمهورية التركية ومجلس المصدرين الأتراك.‏


 حضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال تركيا من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة ‏المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال ‏من مصر. ‏‎

 

حجم التجارة المتبادلة بين تركيا ومصر 


وفي كلمته  أثناء الجلسة الافتتاحية أوضح السفير صالح موطلو شن، أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار ‏مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024،  مشيرا الى أن  المتوقع ارتفاعه إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.‏


وأضاف أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا ‏الفارق صحي ومستدام. ‏‎


وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وهذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة ‏الحرة على أساس الربح للطرفين. ‏‎


تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر

وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معربًا عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ‏ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل. ‏‎


وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى سارة خلال ‏اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بأن شركة أروغلو القابضة ستقيم استثمارا جديدا بقيمة 120 ‏مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب. ‏


وفي ختام كلمته أكد السفير التركي أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن ‏الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.‏


وأوضح أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل ‏طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية ‏المتبادلة. ‏


‏ وأكد السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معًا.‏

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