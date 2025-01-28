الأهلي يستأنف تدريباته الخميس المقبل استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم الخميس القادم، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت الأحد المقبل، حيث منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا.

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك خطوات أخيرة من أجل إنقاذ صفقة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الذي يتمسك ناديه باستمراره وعدم رحيله في الميركاتو، حيث تشهد الساعات القادمة حسم هذا الملف ووضع كلمة النهاية سواء بالإيجاب أو السلب.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع باللاعب السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد بشكل أساسي في مباراة مودرن سبورت الأحد القادم بعد أن شارك بديلا امس الأول أمام بيراميدز.

وقال مصدر داخل الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق يحتاج إلى شهر تقريبا للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز امس الأول حيث يبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة مودرن سبورت الأحد القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين امس لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

وخاض حراس المرمى مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأول على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

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