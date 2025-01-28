الثلاثاء 28 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 (آخر تحديث)

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم، سجلت  أسعار الفراخ   استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، بحسب آخر تحديث، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في  بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>أسعار الفراخ</strong>
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 96.7 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 79 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 140 جنيهًا للمستهلك. 

<strong>أسعار الفراخ</strong>
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

<strong>أسعار الفراخ</strong>
أسعار الفراخ

 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

<strong>أسعار الفراخ</strong>
أسعار الفراخ
  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
<strong>أسعار الفراخ</strong>
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم 28-1-2025

  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

 

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