المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بمنطقة المرج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد يقيام 3 أشخاص بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، سبق اتهامهم فى العديد من قضايا المخدرات والسلاح.

وعثر بحوزتهم على كيلو و200 جرام من الحشيش المخدر، وأقراص الترامادول المخدر وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، أقروا بحيازتها بقصد الاتجار فى المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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