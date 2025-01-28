رئيس هيئة الأنفاق يكشف موعد ارتفاع إيرادات القطار الكهربائي

أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن مشروع القطار الكهربائى ستتضاعف إيراداته فور الانتهاء من باقى محطات القطار وخاصة وصول القطار إلى محطة العاشر من رمضان الأمر الذي يتيح استقلال القطار لأعداد كبيرة من الركاب.

موعد ارتفاع إيرادات القطار الكهربائي

وقال الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق: إن إيرادات القطار حاليا لا تتناسب مع تكاليف التشغيل وذلك بسبب عدم الانتهاء من باقى المشروع.

موضحا أن سعر تذكرة القطار الكهربائي الخفيف LRT ما بين 10 و15 و20، ولا تحقق أي أرباح بالعكس هي أقل من نقطة التعادل ومن المقرر الوصول إلى التعادل بين الإيرادات والتشغيل مع الانتهاء من مراحل القطار بالكامل.

وأوضح طارق جويلي، أن سبب عدم تعادل الإيرادات والمصروفات حاليا في القطار الكهربائي الخفيف LRT لأن المراحل لم تكتمل، ولم يصلوا إلى مدينة العاشر من رمضان، ولا المدينة الرياضية، ومحطة العاصمة الخاصة بالقطار السريع، مشيرا إلى أن عدد الركاب الذين يركبون القطار الكهربائي محدود.

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