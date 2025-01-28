الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم بعض محتويات شقة بالمرج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت المعاينة الأولية التي أجراها فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة، لحريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، أن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات داخل غرفة الصالة وراء نشوب الحريق.
 

وأضافت المعاينة أن الحريق اندلع داخل صالة الشقة مساء أمس الإثنين مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع إصابات.

 

حريق شقة بالمرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.
 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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