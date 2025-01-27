الإثنين 27 يناير 2025
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن عن 20 ألف وظيفة معلم لغة إنجليزية بهذه المحافظات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو


 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل 20,000 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الانجليزية، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية

وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

المحافظات والإدارات المطلوب بها التقديم لوظائف  معلم مادة اللغة الانجليزية 

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المحافظات والإدارات المطلوب بها التقديم لوظائف  معلم مادة اللغة الانجليزية وتشمل ما يلي:

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة القليوبية بالإدارات التعليمية ( شرق شبرا الخيمة - شبين القناطر- الخانكة- الخصوص- قليوب)
معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الشرقية بالإدارات التعليمية( منيا القمح - فاقوس -ديرب نجم - الصالحيه الجديده - شرق الزقازيق- الحسينية)
معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الإسماعيلية بالإدارات التعليمية (القنطرة غرب - ابوصوير - فايد)
معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة المنوفية بالإدارات التعليمية( اشمون -السادات -منوف)
معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الغربية بالإدارات التعليمية (شرق المحلة -قطور -غرب المحلة )
معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الاسكندرية بالإدارات التعليمية(شرق الأسكندرية - العامرية - برج العرب -العجمى -المنتزة أول _- المنتزة ثان)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة البحيرة بالإدارات التعليمية(وادى النطرون - ابو المطامير - مركز كفر الدوار -مركز دمنهور - كوم حماده)

معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة كفرالشيخ بالإدارات التعليمية (قلين - بيلا - سيدى سالم - الحامول - مطوبس)
معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الدقهلية بالإدارات التعليمية (بلقاس - السنبلاوين -ميت غمر)


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة سوهاج بالإدارات التعليمية(سوهاج- جرجا -طما -البلينا -دار السلام)


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة مطروح بالإدارات التعليمية (الضبعة - سيوة - البنجر -براني)


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة البحر الإحمر بالإدارات التعليمية (شلاتين - حلابيب )


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة جنوب سيناء بالإدارات التعليمية ( الطور - نوبيع)


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة الفيوم بالإدارات التعليمية(سنورس - اطسا - طامية)


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة بنى سويف بالإدارات التعليمية (اهناسيا - الواسطى -ناصر - الفشن)


معلم مادة اللغة الانجليزية بمحافظة المنيا بالإدارات التعليمية (سمالوط - مغاغة - بنى مزار - العدوة)


معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة أسيوط بالإدارات التعليمية (ديروط - منفلوط - القوصية - البدارى - الفتح)
معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الأقصر بالإدارات التعليمية (القرنة - اسنا - الطود)
معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة اسوان بالإدارات التعليمية (ادفو - كوم امبو)
معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة قنا بالإدارات التعليمية (دشنا -نجع حمادى -قوص - قفط -فرشوط)


معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة بالإدارات التعليمية (اوسيم -البدرشين - العياط - الحوامديه - الصف -أطفيح - الواحات البحرية- منشأة القناطر -كرداسة)


معلم مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة بالإدارات التعليمية(منشأه ناصر - المرج- الزاوية -دار السلام- المقطم - التبين - عين شمس -البساتين- حلوان)

 

وأوضح الجهاز أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/   في الفترة من 13 حتى 27 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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