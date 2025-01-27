وزير الخارجية: لا توجد دولة وصلت لدرجة الكمال في ملف حقوق الإنسان

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن أي عملية تنمية إذا لم تستهدف الإنسان لن تكون مستدامة، مشيرًا، إلى أن مشروع حياة كريمة طور القرى الأكثر فقرا في كل شيء، مثل البنية التحتية، الصحة، التعليم، تطبين الترع وغيرها.

التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية



وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "نحرص على تحقيق التوازن بين الحقوق المدنية والسياسية -وهي شديدة الأهمية- من ناحية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرى"،

وزير الخارجية يشيد بدور مصر في ملف حقوق الإنسان



وتابع وزير الخارجية: "في الغرب، هناك تقدير كبير جدا لهذا التوازن الذي تديره مصر بحكمة واقتدار في المحاور والجوانب المختلفة لحقوق الإنسان"، مشددًا، على أنه لا توجد أي دولة في العالم وصلت إلى درجة الكمال في ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك الدول الغربية التي لديها مشكلات ونقائص كثيرة جدا، مثل العنصرية والتطرف ومعاداة الإسلام ومعاداة الأجانب ومعاداة اللاجئين.



وأكد أن مصر تنظر إلى ملف حقوق الإنسان في إطار عملية مستمرة ومتدرجة تأخذ الوقت لإعادة خلق بيئة مواتية لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب وجود الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية حتى يمكن التحدث عن الحقوق المدنية والسياسية.



وأضاف: "نسير في مسارين متوازيين ولا نملك ترف إهمال الملف المدني والسياسي للتركيز على الملف الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها عملية تراكمية، فلا بد من خلق بيئة مواتية ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان".



وتابع: "مؤسسات الدولة المصرية تطلق برامج محددة تستهدف الشباب والتلاميذ في المدارس والطلاب في الجامعات للوعي بأهمية مبادئ حقوق الإنسان، فنقطة البدء في احترام حقوق الإنسان، أن يعلم المواطن حقوقه وواجباته، وبالتالي، فإن الدولة المصرية تطلق برامج توعية في المدارس والجامعات، وهي مسألة مهمة جدا حتى يستطيع الشباب أن يدرك حقوقه وواجباته، وهي عملية تتم بشكل مستمر وتراكمي".

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