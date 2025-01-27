القومي لحقوق الإنسان يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما استنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التى من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

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