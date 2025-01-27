قبل انطلاقه غدًا، وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات الأسبوع المصري في قطر

يفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، غدًا فعاليات "الأسبوع الثقافي المصري في قطر"، والذي يُقام في درب الساعي بالدوحة، خلال الفترة من الثلاثاء 28 يناير وحتى الجمعة 31 يناير.

تأتي هذه الفعاليات في إطار تعزيز التواصل الثقافي بين مصر وقطر، وتقديم جوانب متنوعة من الثقافة المصرية.

ينطلق الأسبوع الثقافي بمعرض للحرف التراثية والتقليدية، الذي يسلط الضوء على التراث المصري المتنوع من مختلف أقاليم الجمهورية.

كما يتضمن معارض للفن التشكيلي والخط العربي، بالإضافة إلى ورش تعليم الفنون التراثية المتنوعة، وجلسات حكي مخصصة للأطفال والشباب.

يشهد اليوم الأول انطلاق الفعاليات الفنية بحفل كبير يُحييه الفنان محمد ثروت، بمشاركة الفرقة القومية للموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، التي ستُقدم باقة من روائع الموسيقى العربية على المسرح الرئيسي بدرب الساعي.

درب الساعي

تتواصل العروض في ساحات درب الساعي لتشمل عروض الأراجوز، التنورة، فرقة رضا للفنون الشعبية، وعروض عازفي بيت العود والربابة.

وابتداءً من الأربعاء 29 يناير، تبدأ الفعاليات يوميًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الدوحة. ويتضمن البرنامج أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وحفلات فنية تُحييها الفرقة القومية للموسيقى العربية بمشاركة المنشد محمود التهامي والفنان محمد ثروت. بالإضافة إلى عروض أفلام كلاسيكية من السينما المصرية، وحفل لفريق كورال "روح الشرق"، إلى جانب عروض فرقة رضا للفنون الشعبية.

كما يشمل البرنامج ندوة ثقافية بعنوان "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، يُقدمها الكاتب الصحفي محمود التميمي، وحفلًا للفنانة المصرية العالمية أميرة سليم. وتُختتم الفعاليات بعرض النسخة المُرممة من فيلم "المومياء" للمخرج الراحل شادي عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.