مصرع سيدة وإصابة أخري صدمتهما سيارة حال عبورهما الطريق في أكتوبر

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخري بعدما صدمتهما سيارة على الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

حادث مديرية 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى ووفاة سيدة وإصابة آخر أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وآخر مصابة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء عبور المجنى عليهما الطريق صدمتهما سيارة ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الأخري.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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