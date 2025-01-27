الدوري السعودي، ضمك يتعادل مع اتحاد جدة 1/1 في الشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل فريق ضمك مع نظيره اتحاد جدة بهدف لكل فريق في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف التقدم لفريق ضمك اللاعب جورج نكودو في الدقيقة 17، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول أدرك كريم بنزيما هدف التعادل لفريق اتحاد جدة.

تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك

تشكيل ضمك أمام اتحاد جدة

واستبعد الجهاز الفني لفريق ضمك، طارق حامد من قائمة المباراة نظرا لعدم جاهزيته لخوض المباريات.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر من حيث النقاط ولكن بفارق الأهداف.



فريق الاتحاد لعب 16 مباراة، فاز في 14، تعادل في واحدة، وخسر في مثلها، وسجل 39 هدفًا بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا.

في المقابل، يقبع فريق ضمك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات، وتعرض لـ 8 هزائم.

وحقق المدرب الفرنسي، لوران بلان، رقمًا تاريخيًا مع الاتحاد خلال الموسم الجاري قبل مباراة فريقه أمام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.

وتولى بلان القيادة الفنية لنادي الاتحاد قبل أيام من بداية الموسم الجاري، 2024/2025، بديلًا للمدرب مارسيلو جاياردو.

وبعد مرور 16 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لهذا الموسم، حقق بلان رقمًا قياسيًا كبيرًا مع العميد.

حيث نجح المدرب الفرنسي في جمع 43 نقطة حتى الآن، وهو أكبر معدل نقاط يجمعه مدرب مع النمور بعد مرور أول 16 جولة.

ويتفوق بلان في هذه القائمة على المدرب الروماني، كوزمين كونترا، الذي سبق وحقق 41 نقطة مع اتحاد جدة بعد مرور 16 جولة في موسم واحد بالدوري.

فيما يأتي خلفهما المدرب الأرجنتيني، جابرييل كالديرون، في المركز الثالث بالقائمة برصيد 40 نقطة، والذي حقق اللقب في ذلك الموسم.

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