مناقشة "فك شفرة الرجال والنساء" للدكتورة آيات الحداد بمعرض الكتاب (صور)

استضافت قاعة فكر وإبداع ببلازا 1، ضمن محور «كاتب وكتاب» في فعاليات الدورة السادسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة لمناقشة كتاب «فك شفرة الرجال والنساء» للدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب.

وشارك في الندوة كل من: الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، والباحث اللبناني سليم بدوي، وأدار الجلسة الإعلامي حمدي صلاح.

مناقشة كتاب فك شفرة الرجال والنساء

وعبّرت الدكتورة آيات الحداد عن سعادتها الكبيرة لمناقشة كتابها في هذه الفعالية ضمن أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدة أن الكتاب يتسم بالموضوعية في معالجته للموضوعات المتعلقة بالرجولة والأنوثة.



وأضافت أن الكتاب يسعى إلى استعراض مفاهيم هذه القيم من جوانب متعددة، بعيدًا عن القوالب الاجتماعية التقليدية.

وأكدت الحداد أنها سعت في هذا الكتاب إلى إعادة النظر في جذور العلاقة بين الجنسين، موضحة أهمية تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين لتحقيق علاقة متوازنة تدوم وتنجح.

وأشارت إلى أن الكتاب يدعو إلى بناء علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم والاحترام المتبادل، ويشجع على اكتشاف العلاقات بين الرجل والمرأة من منظور جديد بعيدًا عن الصراع.

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