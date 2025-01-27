البورصة تعتمد معايير جديدة لمؤشر EGX30

اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية معايير جديدة لانضمام الشركات لمؤشر EGX30، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وذلك في اجتماعها يوم الأحد الموافق 26-يناير-2025.

وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ومن منطلق حرص البورصة الدائم على ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ، قامت لجنة المؤشرات بمناقشة الدراسة المقدمة من إدارة المؤشرات لتعديل معايير انضمام الشركات لمؤشر EGX30، وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وقامت اللجنة كذلك بتوحيد المعاييــر النوعية المعمــول بهــا لكافة مؤشــرات البورصــة المصرية.

وأضاف الشيخ: تمت التعديلات استنادًا للمعايير الدولية للمؤشرات، لتوفير أفضل مستويات ممكنة من السيولة ولتصبح أكثر تعبيرا عن واقع السوق بما يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة مؤشرات البورصة المصرية، وتشجيع مديري الاستثمار على تتبع تلك المؤشرات.

وعلى هامش الاجتماع، تم مناقشة إقتراح إدارة البورصة المصرية بإطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشيًا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها فى الأونة الأخيرة. وأشاد أعضاء اللجنة بهذا المقترح على أن يتم ذلك من خلال دراسة التجارب الدولية أولًا تمهيدًا لتدشينه.

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