الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تعتمد معايير جديدة لمؤشر EGX30

رئيس البورصة، فيتو
رئيس البورصة، فيتو

 اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية معايير جديدة لانضمام الشركات لمؤشر EGX30، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وذلك في اجتماعها يوم الأحد الموافق 26-يناير-2025.

وصرح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، ومن منطلق حرص البورصة الدائم على ﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ، قامت لجنة المؤشرات بمناقشة الدراسة المقدمة من إدارة المؤشرات لتعديل معايير انضمام الشركات لمؤشر EGX30، وهو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، كما قامت بمراجعة معايير انضمام الشركات حديثة القيد والطروحات الجديدة لمؤشر EGX70، وقامت اللجنة كذلك بتوحيد المعاييــر النوعية المعمــول بهــا لكافة مؤشــرات البورصــة المصرية.  

 

وأضاف الشيخ: تمت التعديلات استنادًا للمعايير الدولية للمؤشرات، لتوفير أفضل مستويات ممكنة من السيولة ولتصبح أكثر تعبيرا عن واقع السوق بما يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة مؤشرات البورصة المصرية، وتشجيع مديري الاستثمار على تتبع تلك المؤشرات.

وعلى هامش الاجتماع، تم مناقشة إقتراح إدارة البورصة المصرية بإطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشيًا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها فى الأونة الأخيرة. وأشاد أعضاء اللجنة بهذا المقترح على أن يتم ذلك من خلال دراسة التجارب الدولية أولًا تمهيدًا لتدشينه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

EGX30 أحمد الشيخ إدارة البورصة المصرية ادارة البورصة البورصة المصرية الطروحات الجديدة المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشرات بالبورصة المصرية المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية

مواد متعلقة

البورصة تخسر 32 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين

البورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الرئاسة في أسبوع، السيسي يشهد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ويشارك في قمة البريكس بروسيا.. ويستقبل وفد الكونجرس الأمريكي بالقاهرة

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية