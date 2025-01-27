الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النواب يستأنف مناقشة
النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

 الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6  أشهر من وقت مباشرته

ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية التحقيق قاضى التحقيق العدل

مواد متعلقة

بدء جلسة النواب لمناقشة اتفاقيتين دوليتين واستكمال نظر الإجراءات الجنائية

توقعات بجدل واسع بسبب "حبس المحامين"، النواب يستأنف مناقشة الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يستأنف جلساته الأسبوع المقبل.. 3 مشروعات قوانين تستحدث تسهيلات وحوافز ضريبية للمشروعات.. واستكمال مناقشة «الإجراءات الجنائية» بجدول الأعمال

تعرف على حالات المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية
ads

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

المطلب الأبرز لأهالينا في القرى، مدبولي يكلف بأولوية تنفيذ هذه المشروعات

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

المزيد
الجريدة الرسمية