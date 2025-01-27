الإنتربول: اعتقال 37 شخصًا يشتبه بهم في قضايا إرهاب بشرق أفريقيا

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اعتقال 37 شخصًا يشتبه بهم في قضايا إرهاب حيث ألقي القبض عليهم في أنحاء شرق إفريقيا خلال الشهرين الماضيين.

اعتقال 17 شخصا بينهم اثنان يشتبه في انتمائهما إلى أحد التنظيمات الإرهابية

وقالت الشرطة الدولية التي يقع مقرها في مدينة "ليون" الفرنسية- حسبما ذكر موقع "زوون بورس" الاقتصادية اليوم الإثنين- إن الاعتقالات جرت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وذلك خلال عمليات نفذت بالاشتراك مع وكالة الشرطة الإفريقية (أفريبول).

واكد الإنتربول أن العمليات في أفريقيا أسفرت عن اعتقال 17 شخصا بينهم اثنان يشتبه في انتمائهما إلى أحد التنظيمات الإرهابية، في كينيا واعتقال شخص يشتبه في انتمائه إلى التنظيم في تنزانيا. وألقي القبض على آخرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.

المشهد المعقد من عدم الاستقرار السياسي

من جانبه، أعلن "سيريل جاوت" مدير إدارة الدعم العملياتي والتحليل في الإنتربول أن "المشهد المعقد من عدم الاستقرار السياسي والحدود المسامية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية في شرق إفريقيا لا يزال يوفر بيئة مواتية للنشاط الإرهابي".. مضيفا أن "هذه النتائج الإيجابية تظهر قوة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".

التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة

يذكر أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم. ويقع مقرها الرئيسي في ليون بفرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.

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