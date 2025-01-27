الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإنتربول: اعتقال 37 شخصًا يشتبه بهم في قضايا إرهاب بشرق أفريقيا

الإنتربول، فيتو
الإنتربول، فيتو

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اعتقال 37 شخصًا يشتبه بهم في قضايا إرهاب حيث ألقي القبض عليهم في أنحاء شرق إفريقيا خلال الشهرين الماضيين.

 اعتقال 17 شخصا بينهم اثنان يشتبه في انتمائهما إلى أحد التنظيمات الإرهابية

وقالت الشرطة الدولية التي يقع مقرها في مدينة "ليون" الفرنسية- حسبما ذكر موقع "زوون بورس" الاقتصادية اليوم الإثنين- إن الاعتقالات جرت في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وذلك خلال عمليات نفذت بالاشتراك مع وكالة الشرطة الإفريقية (أفريبول).

واكد الإنتربول أن العمليات في أفريقيا أسفرت عن اعتقال 17 شخصا بينهم اثنان يشتبه في انتمائهما إلى أحد التنظيمات الإرهابية، في كينيا واعتقال شخص يشتبه في انتمائه إلى التنظيم في تنزانيا. وألقي القبض على آخرين في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال.

المشهد المعقد من عدم الاستقرار السياسي

من جانبه، أعلن "سيريل جاوت" مدير إدارة الدعم العملياتي والتحليل في الإنتربول أن "المشهد المعقد من عدم الاستقرار السياسي والحدود المسامية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية في شرق إفريقيا لا يزال يوفر بيئة مواتية للنشاط الإرهابي".. مضيفا أن "هذه النتائج الإيجابية تظهر قوة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".

 التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة

يذكر أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تأسست بهدف تسهيل التعاون الشرطي في جميع أنحاء العالم ومكافحة الجريمة. وهي أكبر منظمة شرطة دولية في العالم. ويقع مقرها الرئيسي في ليون بفرنسا، ولها سبعة مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم، ومكتب مركزي وطني في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتربول قضايا ارهاب شرق افريقيا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منظمة شرطة دولية في العالم

مواد متعلقة

أخبار مصر: قرار أمريكي بشأن معونة مصر، ثورة معلمات رياض الأطفال ضد التعليم، قصة إنشاء قارة نوبية بدل إفريقيا، الذهب يتهاوى

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

جمعت 200 مليون جنيه، تفاصيل سقوط "مستريحه طنطا" فى قبضة الإنتربول

ads

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

المزيد
الجريدة الرسمية