رئيس الأكاديمية العربية يستقبل قنصل لبنان في الإسكندرية

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الإثنين المستشارة عبير علي قنصل عام لبنان بالإسكندرية وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير الإسكندرية، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين.



ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار خلال الزيارة المستشارة قنصل عام لبنان، وقدم نبذة عن الأكاديمية اطلعت خلالها على الأكاديمية والكليات التي تضمها واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية واكبر الجامعات فى العالم.

وتضمنت الزيارة حضور المستشارة عبير علي قنصل عام لبنان حفل تخرج إتمام الدراسات الأساسية البحرية لطلبة كلية النقل البحري والتكنولوجيا ، ثم جولة في مقر الأكاديمية بأبي قير للاطلاع على آخر التطورات والتعرف على قدرات الأكاديمية الى جانب زيارة مركز القبة السماوية، معهد السلامة البحرية، مجمع المحاكيات المتكامل، حيث رافقت الدكتور عبير مراد مديرة إدارة الاتصال المؤسسي، المستشارة قنصل عام لبنان في تلك الجولة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين الأكاديمية والجمهورية اللبنانية معربا عن تمنياته للقنصل الجديد بالتوفيق فى أداء مهامها.

ووجهت المستشارة عبير علي قنصل عام لبنان الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية على حسن الاستقبال ، وأشارت إلى أنها تقدر الجهود التى تبذلها الأكاديمية فى تأهيل طلابها علميًا وعمليًا ومؤكده انه سيكون هناك أوجه للتعاون بين الطرفين مستقبلا.

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