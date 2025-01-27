الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طارق الجميل رئيسًا لقطاع الناشئين بغزل المحلة وأبو الفتوح نائبًا

غزل المحلة
غزل المحلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين الكابتن طارق الجميل مديرًا لقطاع الناشئين وتعيين الكابتن خالد أبو الفتوح - نائبًا لمدير قطاع الناشئين.

 

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم قرر في اجتماع اليوم توجيه الشكر لكل من: 

- اللجنة الفنية للنــادي بكــامل تشكيلها.

- الكابتن طه السيد - المدير الإداري للفريق.

- الكابتن وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين.

- الكابتن محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين.

- الكابتن طارق محجوب - مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

 

كما قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم  تعيين  عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، والكابتن أحمد مجدي - مديرًا لشئون اللاعبين.

 

 

 

وعلى صعيد آخر أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي، عن تعاقده مع  أحمد فوزي مدافع فريق بيراميدز لتدعيم خط دفاع زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

 

وقال المحلة في بيانه: “في حضور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، والكابتن وائل شكر - نائب المدير التنفيذي للنادي، وبناءً على طلب الكابتن شوقي غريب، أنهى نادي غزل المحلة إجراءات ضم اللاعب أحمد فوزي - مدافع نادي بيراميدز”.

واضاف: “يعتبر فوزي من أبرز المواهب المصرية الصاعدة في خط الدفاع”.

غزل المحلة يعلن ضم محلل أداء لجهاز شوقي غريب

وأعلن نادي غزل المحلة عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك، ضم نيكولاس محلل الأداء لجهاز الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وتعد تلك ليست المرة الأولى التي يتواجد بها نيكولاس كمحلل أداء لفريق غزل المحلة حيث سبق وتواجد خلال فترة تدريب بابا فاسيليو لزعيم الفلاحين. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طارق الجميل خالد أبو الفتوح غزل المحلة نادي غزل المحلة شركة غزل المحلة

مواد متعلقة

تعرف على قرارات شركة غزل المحلة لكرة القدم

غزل المحلة يسقط أمام سيراميكا كليوباترا بهدف في الدوري الممتاز

ads

الأكثر قراءة

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

كم سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

المزيد
الجريدة الرسمية