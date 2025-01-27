برأت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة بمركز بني مزار اليوم، 8 متهمين، مقيمين بمركز بني مزار ومحافظة الجيزة، من تهمة التنقيب عن الآثار بغير ترخيص.

محكمة جنايات المنيا تبرئ 8 متهمين من التنقيب عن الآثار

وتعود وقائع القضية إلى 24 أكتوبر الماضي، حيث تم ضبط المتهمين في المنيا أثناء قيامهم بأعمال الحفر في دائرة مركز بني مزار.

تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الآثار

وتضمن حكم محكمة جنايات المنيا أيضًا مصادرة المعدات المستخدمة في عمليات الحفر التي تم ضبطها خلال الواقعة، مما يعكس حرص المحكمة على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الآثار.

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