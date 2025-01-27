الإثنين 27 يناير 2025
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السيطرة على حريق في شقة سكنية بطنطا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق في شقة بطنطا دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الدفاع المدني والإطفاء في مدينة طنطا من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة سبرباي، مركز طنطا، بجوار كلية الشريعة والقانون.

السيطرة على حريق بأرض زراعية فى مدينة السنطة بالغربية (صور)

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

بلاغ للأجهزة الأمنية بنشوب حريق

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنطقة سبرباي بطنطا.

 

إخماد النيران 

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ الغربية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من إخماد النيران بشكل كامل.

 

وأكدت المصادر الأمنية بـ محافظة الغربية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية، في حين تسببت النيران في بعض الأضرار المادية داخل الشقة.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وتتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق وتقييم الأضرار المبدئية.

 

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

 

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

 

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