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رئيس الأكاديمية العربية يتفقد سفينة التدريب "عايدة 4" بميناء الإسكندرية

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قام  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل،اليوم، بزيارة تفقدية لسفينة التدريب “عايدة 4” بميناء الإسكندرية البحري.

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وشهد  رئيس الأكاديمية طابور حرس شرف الطلاب قبل القيام بتفقد السفينة والاستماع إلي شرح حول اعمال التحديث والتطوير التي تمت مؤخرًا.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور  إسماعيل عبد الغفار على سير العمل والتدريب علي متن السفينة.

كما  افتتح  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معرض مشروعات طلاب كلية الفنون والتصميم للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، والذي أقيم في فرعي الأكاديمية بالقرية الذكية وشيراتون.

 

وحضر الافتتاح  الدكتور أيمن ونس، عميد كلية الفنون والتصميم، والدكتورة هالة بركات، رئيس الأقسام التعليمية بالكلية، بالإضافة إلى  الدكتور ياسر الشامي والدكتور هادي الحلو، عمداء شؤون الطلاب في فرعي القرية الذكية وشيراتون.

 كما شهد الحدث حضور مميز من مراكز المسؤولية وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

تعد كلية الفنون والتصميم التي تأسست عام 2023 إحدى الإضافات الهامة للأكاديمية، حيث تشمل خمسة أقسام تخصصية هي قسم التصميم الصناعي،قسم الفيلم والفنون البصرية،قسم التصميم الداخلي والأثاث،قسم الاتصال الجرافيكي،قسم تصميم الأزياء والموضة.

وشهد المعرض عرض مشروعات طلابية مبتكرة عكست تنوعًا كبيرًا في الأفكار والإبداع، مما أضفى على الفعالية طابعًا مميزًا يجمع بين جمال التصميم ودقة التنفيذ.

 وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمستوى الإبداع الذي أظهره الطلاب، معربًا عن فخره بما قدموه من مشروعات تميزت بالمهارات الفنية العالية والابتكار. 

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الدكتور إسماعيل عبد الغفار بميناء الإسكندرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كلية الفنون والتصميم للفصل الدراسي الأول الدكتور أيمن ونس

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